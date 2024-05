Monika Kukla möchte Ortsbürgermeisterin in Waldbreitbach werden: „Modern. Bürgernah. Frei.“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich heiße Monika Kukla und bin 66 Jahre alt. 66 Jahre lebe ich in Waldbreitbach. Meinen erlernten Beruf, Kinderkrankenschwester, übte ich über 46 Jahre im St.-Elisabeth-Krankenhaus aus. Weiterbildungen zur Fachschwester „Anästhesie und Intensivpflege“ und „Stationsleitung“ befähigten mich, 36 Jahre in Leitungsfunktion in der Kinderklinik tätig zu sein. In Ehrenämtern wie Karneval, Chöre, Schützenverein, Weihnachtsdorf unterstütze ich das Vereinsleben im Ort.

Mein politischer Werdegang

Seit 30 Jahren für die SPD im Ortsgemeinderat Waldbreitbach, 15 Jahre Zweite Beigeordnete; jetzt für WfW Kandidatur Ortsbürgermeisterin; ehrenamtliche Richterin OLG für die Landespflegekammer RLP, Notfallseelsorgerin

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Unser Luftkurort und seine Ortsteile sind lebenswert, und das sollen sie auch bleiben. Leider sind wir jedoch verschuldet, was sich in den nächsten Jahren nicht ändern wird, alleine durch unseren Kita-Neubau. Im Bereich Kita würde ich gerne ein nachhaltiges Kita-Konzept schaffen. Äußerst wichtig ist auch ein modernes und ganzheitliches Verkehrskonzept, besonders in den strukturwichtigen Zonen wie Kita und Schulzentrum.

Die Erschließung eines Gewerbegebietes wird ein wichtiges Thema sowie Klimawandel und Energiewende auf örtlicher Ebene. Einen besonderen Blick lege ich auf das aktive Dorfleben für Jung und Alt: die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes und die Kombination von Sport, Erholung und Naturerlebnis für alle Generationen. Ich bin Ansprechpartnerin für unsere Bürger/innen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Ich stehe für Respekt und Wertschätzung. Daher wird es mit mir geben: einen Ehrenamtstag, um unsere ehrenamtlich tätigen Bürger/innen für ihre Arbeit wertzuschätzen; steten Austausch mit den Ortsvereinen; transparente Kommunikation und respektvoller Umgang in der Gemeindearbeit; frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie regelmäßiger Dialog mit den Bürger/innen. Elementar für mich ist auch das wertschätzende parteiübergreifende Handeln.

Das sind meine Ecken und Kanten

Mutig, entschlossen, konsequent in das Ehrenamt

Das ist mein politisches Motto

Für Waldbreitbach: Modern. Bürgernah. Frei.