Plus Rengsdorf Monika Blankenberg in Rengsdorf: Kabarettabend zum Weltfrauentag mit Lachfaltengarantie Von Charley Burke i Kabarettistin Monika Blankenberg sorgte im Sitzungssaal des Rengsdorfer Rathauses für ausgelassene Stimmung. Foto: Charley Burke Kabarettistin Monika Blankenberg gastierte am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses Rengsdorf. Wo sonst über ernste Themen diskutiert wird, sorgte Blankenberg mit ihrem Best-of-Programm „Altern ist nichts für Feiglinge“ anlässlich des Weltfrauentags für ausgelassene Stimmung. Lesezeit: 2 Minuten

Am Vorabend des Weltfrauentags (8. März) präsentierte die Kabarettistin Monika Blankenberg im Sitzungssaal des Rathauses Rengsdorf ihr Best-of-Programm „Altern ist nichts für Feiglinge“. Noch bevor der Kabarettabend so richtig begann, nutzte die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach Jennifer Hommer die Chance das Publikum mit der Realität zu konfrontieren: Frauen verdienen in ...