Mitten in der Steilwand in Erpel: Banner am Leyeloch mahnt zum Frieden

Die Botschaft ist sicher ehrenwert: „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.“ Das Zitat des Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt prangt auf einem Bettlaken, das unterhalb der Erpeler Ley mitten in der Felswand aus dem „Leyeloch“ flattert. Unbekannte haben laut Angaben der Polizei in der Mittagszeit am Neujahrstag das Banner in der Nachbarschaft der Brückentürme der ehemaligen Ludendorff-Brücke aufgehängt.