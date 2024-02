Wohl kaum jemand kennt den Arbeitsmarkt an Rhein und Wied besser als Karl-Ernst Starfeld. Doch auf dessen geballte Erfahrung wird die Agentur für Arbeit in Neuwied ab jetzt verzichten müssen. Denn der 65-Jährige genießt nun seinen Ruhestand. Die Geschäfte hat er längst in die Hände von Nachfolgerin Stefanie Adam gelegt.