Plus Windhagen Millioneninvestitionen in Windhagen: Kita muss erweitert werden – aber nicht nur das Es ist eine lange Liste von Projekten, die 2024 in der Ortsgemeinde Windhagen anstehen. Von Kitas über Straßen bishin zu einem Konzept ist alles dabei. Ortsbürgermeister Martin Buchholz gibt gegenüber der RZ einen Überblick, was in diesem Jahr angegangen oder auch fertiggestellt wird. Von Daniel Rühle

Die Kitasituation hat sich auch in Windhagen nur kurz nach Bezug der neuen Einrichtung „Wiesenwichtel“ verschärft. Daher sei man in diesem Jahr gezwungen, zu erweitern, berichtet Buchholz. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro für 25 Plätze. Bis es so weit ist, werde das Provisorium im Geutebrück-Komplex wieder in Betrieb genommen. Knapp 6 Millionen ...