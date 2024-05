Martin Monzen möchte Ortsvorsteher in Neuwied werden: „An den kommunalpolitischen Tisch zusammenkommen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Martin Monzen, ich bin 56 Jahre alt, Datenverarbeitungskaufmann und selbstständig, verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, bin katholisch und in Koblenz geboren – allerdings in Boppard aufgewachsen. Seit mehr als 40 Jahren bin ich in Neuwied, dort in der City, beheimatet und breit gefächert aktiv.

Mein politischer Werdegang

Seit 2022 CDU-Mitglied. In dieser Zeit ständig ehrenamtlich aktiv in verschiedenen Funktionen auf Ebene des Orts-, Stadt-, Kreisverbandes; CDU-MIT; zurzeit Mitglied in einigen Stadtratsausschüssen.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Erstmalig wird in der Innenstadt von Neuwied ein Ortsbeirat gebildet. „Der Ortsbeirat vertritt den Ortsbezirk gegenüber der Gemeinde, sprich dem Stadtrat und dem Stadtvorstand. Die Begriffe 'Beratung, Anregung und Mitgestaltung' umschreiben ein weitgehendes Initiativrecht. Der Ortsbeirat kann somit alle Angelegenheiten, die die Belange des Ortsbezirkes berühren auch entgegen der Auffassung der Gemeindeorgane Rat und Bürgermeister aufgreifen und beraten“ (entnommen von www.kommunalbrevier.de).

Ich möchte als Ortsvorsteher dafür werben, dass die Bürgerinnen und Bürger, die verschiedene Gruppierungen, Gemeinschaften und Vereine im neu gebildeten Ortsbezirk Innenstadt an den kommunalpolitischen Tisch zusammenkommen und für die Gemeinschaft wirken können.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich möchte erreichen, dass die Bürger der Innenstadt über das neue „Werkzeug Ortsbeirat“ Gesicht zeigen und sich – noch besser – für unsere Heimat in Neuwied einbringen können.

Das sind meine Ecken und Kanten

Sind vorhanden. Der eine sagt so, der andere so.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam mit euch für die Ortsgemeinde.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.