Mädchensitzung eröffnet Session: Windhagener Jecken außer Rand und Band

„Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat...“: Beim Einmarsch der Elferratsfrauen und Prinzessin Steffi I. der KG Wenter Klaavbröder standen sie auch alle parat, die 850 jecken Frauen der Windhagener Mädchensitzung. Im restlos ausverkauften Forum präsentierte die KG ein mehrstündiges Programm erster karnevalistischer Güte, so wie man es von den Wentern gewohnt ist.