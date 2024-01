Linzer Rheintor soll auch innen ausgebaut werden: Ehrenamtliche Hilfe erforderlich

Das historische Stadttor ist 2020 von außen aufwendig renoviert worden und soll jetzt auch innen so ausgebaut werden, dass dort in Zukunft eine Nutzung möglich ist. Nach den Plänen soll im Rheintor und dem angrenzenden Zollhaus ein Ort entstehen, wo Künstler aus den Bereichen bildende Kunst, Musik, Literatur, Fotografie, Neue Medien, aber auch Designer und Architekten kreativ arbeiten und ihre Werke präsentieren können. Das geht aus einer Pressemitteilung der VG-Verwaltung Linz hervor.

Im Rheintor soll eine Künstlerwohnung entstehen. Stadt und VG bitten die Bürger um Ideen und Mithilfe. Foto: Klaus Krumscheid/VG Linz

Konkret ist vorgesehen, im ersten Stock des Gebäudes Arbeits- und Ausstellungsräume und im Stockwerk darüber eine kleine Wohnung für die jeweils im Rheintor tätigen Stadt-Strünzer einzurichten. Zum Beispiel könnte ein Maler dort für einen gewissen Zeitraum Kunstwerke produzieren, die dann in einer Ausstellung im Rheintor der Öffentlichkeit gezeigt werden. Oder ein Autor präsentiert eine Lesung mit Texten, die während seines Aufenthalts im Rheintor entstanden sind. Denkbar wäre auch, dass Kunstschaffende, die in der Druckwerkstatt am Neutor arbeiten, während dieser Zeit im Rheintor wohnen würden. Mit den Ausstellungsräumen in Markt 9 und der künstlerischen Druckwerkstatt am Neutor könnte mit einer weiteren Institution für Kunst das kulturelle Angebot für die Bürger der Region Linz, für mögliche Neubürger und den Tourismus wesentlich erweitert werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

Um dieses zu ermöglichen, sind einige Baumaßnahmen im Rheintor erforderlich. So müssen Arbeiten in den Bereichen Elektro und Sanitär, aber auch Schreiner-, Maler- und Fliesenlegearbeiten durchgeführt werden. „Erfreulicherweise haben sich bereits für einige Facharbeiten Linzer Firmen bereit erklärt, notwendige Arbeiten ehrenamtlich zu erbringen“, ist der Pressemeldung zu entnehmen.

Infoveranstaltung am 20. Januar

Damit die gesamten Umbaumaßnahmen im Kostenrahmen realisiert werden können, sind weitere ehrenamtliche Hilfen erforderlich. Um einen Überblick der anstehenden Arbeiten zu geben, lädt die Stadt Linz die Bürger am 20. Januar, um 10 Uhr in das Rheintor ein. Dort gibt es dann bei einer Tasse Kaffee weitere Informationen zum Projekt „Stadt-Strünzer“.

Alle Helfer erhalten das Angebot, auf einer am Rheintor montierten Tafel namentlich genannt zu werden. Damit möchten die Verantwortlichen das ehrenamtliche Engagement entsprechend würdigen. red