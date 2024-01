Plus Kreis Neuwied Landen gute Vorsätze oft im Fitnesscenter? Neuwieder Studios sind gut nachgefragt Abnehmen, die Figur verbessern, mehr Sport treiben – der Beginn eines neuen Jahres ist oft mit Vorsätzen wie diesen verbunden. Dass davon auch die Fitnesscenter profitieren, ist schon im Straßenbild wahrzunehmen: Zu keiner anderen Jahreszeit sind so viele Werbeplakate aus dieser Branche zu sehen. Während der Pandemie mussten die Studios kreativ sein, um ihre Kunden weiterhin zufriedenzustellen. Wie ist die Lage zum Beginn des Jahres 2024? Von Rainer Claaßen

Nicolai Wiemar, der in Neu-stadt-Fernthal das Studio aktiVita betreibt, ist sehr zufrieden: „Ich habe im vergangenen Jahr noch einmal in das Studio investiert und einige neue Geräte angeschafft. Wir haben so das Angebot erweitert, das über die Krankenkassen als Präventionssport abgerechnet werden kann. Das hat von Anfang an für Zulauf ...