Plus Linz Kunstverein Linz stellt Jahresprogramm vor: Von Reisefotos bis Bienenwachs Mit einer Ausstellung von Bettina van Haaren startet der Kunstverein Linz in das neue Jahr. Insgesamt sind für das Ausstellungsjahr 2024 vier Schauen geplant, die von Zeichnung über Illustrationen bis hin zu Installationen eine Vielfalt künstlerischen Schaffens zeigen. „Wir versuchen immer, eine große Bandbreite der bildenden Kunst abzubilden“, sagte Vereinsvorsitzender Norbert Boden bei der Präsentation des Jahresprogramms in der Galerie „Markt 9“. Von Simone Schwamborn

In den vergangenen Jahren habe sich der Kunstverein Linz auch überregional einen Namen gemacht. So würden jedes Jahr mehrere Künstler anfragen, ob sie in Linz ausstellen dürfen. „Sie erfahren etwa durch andere Künstler von den Ausstellungsmöglichkeiten. Manche kommen nach Linz, schauen sich vor ihrer Bewerbung die Galerie an und berichten ...