Kulturwochenende ab 12. April in Melsbach: Comedians, Rocker und Kinderhelden zu Gast im Bürgerhaus

Drei Comedians, drei Coverbands und zwei Kinderliedermacher wollen das Publikum beim Kulturwochenende vom 12. bis 14. April in Melsbach begeistern. Die RZ gibt einen Überblick, auf welche Künstler sich die Melsbacher freuen dürfen.

Ein Programm für Jung und Alt verspricht die Ortsgemeinde Melsbach: Von Freitag, 12. April, bis Sonntag, 14. April, findet das große Kulturwochenende im Melsbacher Bürgerhaus statt. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Melsbacher Comedy-Abend, der zum siebten Mal stattfindet. Neben Roberto Capitoni stehen Vera Deckers und Sascha Thamm auf der Bühne. Roberto Capitoni ist im Großraum Koblenz vielen Menschen durch seine Comedy-Mixed-Show im Café Hahn und zahlreiche TV-Auftritte bekannt. Die gebürtige Kölnerin Vera Deckers ist zurzeit mit ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ unterwegs. Sascha Thamm wiederum hat zunächst als Poetry-Slammer in Nordrhein-Westfalen auf sich aufmerksam gemacht und ist nun gern gesehener Gast bei diversen Comedy-Formaten. Einlass für den Comedy-Abend ist um 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf im Gemeindebüro, bei Nicole´s Dorfbackstube oder im Internet unter www.ticket-regional.de für 11 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.

Comedienne Vera Deckers Foto: Guido Schröder

Eine Reise in die Musikgeschichte

Am Samstag wird ab 19 Uhr im Bürgerhaus erstmals der Konzertabend „Kappes-Rock“ ausgetragen. Die Veranstaltung steht im Zeichen der guten Sache: Die Nettoeinnahmen kommen krebskranken Kindern und ihren Familien zugute. Den Abend eröffnen werden „Just2Jam“ aus dem Maifeld. Die „Spezialeinheit“ für Rock-Cover-Comedy spielt Hits der letzten 40 Jahre „in einem nie dagewesenen Stil“. Danach betritt die Partyband „Hot Stuff“ aus dem Oberbergischen die Bühne. Zu ihrem Repertoire gehören aktuelle Chartbreaker, Schlager, kölsche Hits und Klassiker aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte. Den Abschluss macht die „Garage Band“ aus Koblenz. Ihr Tribute an die Grunge- und Alternative-Ära der 1990er-Jahre ist eine kleine Zeitreise in die Musikgeschichte. Tickets für „Kappes-Rock“ gibt es im Vorverkauf für 17 Euro.

Comedian Roberto Capitoni Foto: Kai Müller

Unterhaltungsprogramm für Kinder

Ein Familienprogramm rundet am Sonntag um 15 Uhr das Kulturwochenende ab. Zum zweiten Kinderkonzert kommen der Nürnberger Liedermacher Geraldino und sein Melsbacher Pendant Daniel Dorfkind. Die Veranstalter versprechen einen Mitsing-Spaß für alle Menschen von 4 bis 99 Jahren. Geraldino alias Gerd Grashaußer produziert seit 1983 mit großem Erfolg Kindermusik, Liederbücher und Musikclips. Die Lieder von Daniel Dorfkind sind auf Streamingportalen bereits millionenfach geklickt worden. Eintrittskarten fürs Kinderkonzert kosten im Vorverkauf 8 Euro.