Plus Neuwied Krumholz-Gebäude in Neuwied ist fast fertig: Wer wird Gewerbefläche im Erdgeschoss anmieten? Von Rainer Claaßen i Von der Optik her hat sich das ehemalige Sporthaus Krumholz ziemlich verändert. Während unten eine Gewerbefläche entsteht, sind in den oberen Etagen Wohnungen zu finden. Inhaber Hubert Froitzheim rechnet damit, dass die Arbeiten zu Mitte des Jahres fertiggestellt sein werden. Foto: Rainer Claaßen Von der Optik her hat sich das ehemalige Sporthaus Krumholz ziemlich verändert, auch der Inhalt ist anders: Während unten Gewerbefläche entsteht, sind in den oberen Etagen Wohnungen zu finden. Lesezeit: 1 Minute

Schon seit einiger Zeit wird am oberen Ende der Mittelstraße gebaut. Das Haus, in dem bis vor wenigen Jahren das Sporthaus Krumholz beheimatet war, ist nach einer Rundumsanierung kaum wiederzuerkennen. Mit Unterstützung durch ein Immobilienmaklerbüro hatte das Gebäude den Besitzer gewechselt (wir berichteten). Der neue Inhaber ist in der Region ...