Plus Linz Krippenrallye durch die Linzer Innenstadt: Passionierter Sammler zeigt seine Schätze Seit Jahren sammelt Peter Gillrath Krippen in allen Größen und Ausführungen. In Linzer Schaufenstern kann man jetzt rund 60 von ihnen bewundern. Von Sabine Nitsch

Der heilige Josef demonstriert echte Emanzipation. Er trägt nicht nur ein hintergründiges Lächeln im Pappmascheegesicht, sondern auch das Jesuskind in seinen Armen. Josef ist eine Figur der Gelenkpuppenkrippe, die im Schaufenster des ehemaligen Kaufhauses Vogt in der Mittelstraße in Linz zu sehen ist. Diese Krippe ist aber nur eine von ...