Kreishaus und Straßenausbau in Angriff nehmen: Kreis Neuwied investiert in Infrastruktur

Der Kreis Neuwied investiert in seine Infrastruktur. Der Kreisausschuss machte unter anderem den Weg frei für diverse Arbeiten in der Kreisverwaltung am Neuwieder Moltkeplatz. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Bei den Zahlenwerken in den Auftragsvergaben ging es unter anderem auch um Arbeiten im Verwaltungsgebäude des Landkreises am Neuwieder Moltkeplatz. „Im Bauch des Kreishauses tut sich was. Nach dem Umzug unseres Brand- und Katastrophenschutzes ins neue Lagezentrum im Neuwieder Industriegebiet werden Loewenherz-Saal und die umliegenden Räumlichkeiten im Untergeschoss einer Grundsanierung unterzogen“, klärt Landrat Achim Hallerbach auf.

Dabei entstehen neue Besprechungsräume und sanitäre Anlagen. In diesem Zusammenhang wurden weitere Elektroarbeiten notwendig. Kabel, Leitungen, Beleuchtungssysteme inklusive Not- und Sicherheitsbeleuchtung müssen ebenfalls noch eingebaut werden. Den Auftrag erteilte der Kreisausschuss dem wirtschaftlichsten Bieter.

Kreisstraßen sind marode

Auch der Straßenausbau nimmt Fahrt auf. Konkret beschäftigte sich der Kreisausschuss mit der Kreisstraße 124. „Die Straßen unseres Landkreises sind die pulsierenden Adern unserer ländlich strukturierten Lebenswirklichkeit. Sie intakt zu halten, ist Daseinsvorsorge. Dieser Aufgabe stellen wir uns“, hat Landrat Hallerbach bei dem Ausbau der K 124 das Bauvolumen von unter 1 Million Euro im Blick. Zwischen Elgert und Maroth ist die K 124 in der VG Dierdorf in einem maroden Zustand. Vom Land wird ein Fördersatz von 72 Prozent zur Verfügung gestellt. Die restlichen Mittel sind im Finanzhaushalt des Kreises bereits veranschlagt.

Drei Preisträgerinnen

Neben der Vergabe von Aufträgen hatte der Kreisausschuss aber auch die Verleihung einer Auszeichnung auf seiner Agenda. Mit dem Ehrenpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung werden Frauen geehrt, die sich um die Stellung der Frau in Staat und Gesellschaft besonders verdient gemacht haben. „In diesem Jahr gibt es ein dreigeteiltes Loewenherz. Satzungsgemäß hat der Kreisausschuss beschlossen, mit Margret Mertins und Ingrid Seume sowie Georginah Nussbaumer im Jahr 2024 gleich drei Frauen zu würdigen“, dankte der Landrat zugleich der Gleichstellungsbeauftragten Daniela Kiefer für die Erläuterungen, wer und was sich hinter den drei Namen verbirgt.

Um Integration und Flüchtlingsarbeit verdient gemacht

Margret Mertins und Ingrid Seume sind in der VG Bad Hönningen seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Integrationsarbeit tätig, wo sie vor allem Sprachkurse für Frauen anbieten. Georginah Nussbaumer ist wiederum Flüchtlingskoordinatorin der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Parallel dazu ist sie auch noch Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Tang (The African Network of Germany) und Gründerin von Inwomo (International Women’s Movement) mit dem Schwerpunkt der gegenseitigen Unterstützung, insbesondere auch von Alleinerziehenden. Die Preisverleihung findet am 12. April 2024 im Röntgenmuseum statt.