Plus Neuwied Konzert und Lesung zum Holocaustgedenken: Esther Bejarano lebt in Liedern weiter Der Deutsche Gewerkschaftsbund Koblenz hatte zum Anlass des Holocaust-Gedenktages zu dieser besonderen Lesung mit anschließendem Konzert eingeladen: Bis vor wenigen Jahren traten Joram Bejarano und Kutlu Yurtseven noch gemeinsam mit Jorams Mutter Esther Bejarano auf. Von Rainer Claaßen

Die 1924 in Saarlouis geborene Frau hatte als Kind die Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland kennengelernt. Den Aufenthalt im Konzentrationslager Ausschwitz überlebte sie nur dank ihres musikalischen Talentes: Sie wurde als Akkordeonspielerin in das Mädchenorchester des Lagers aufgenommen. Dieses musste unter anderem zum täglichen Marsch der Arbeitskolonnen durch das ...