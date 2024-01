Konstruktiver Austausch bei Neujahrsempfang: Roger Lewentz zu Gast bei Linzer SPD

Feierten einen erfolgreichen Neujahrsempfang (von links): Janick Helmut Schmitz, Martin Diedenhofen, Florian Augst, Andrea Sünning-Löhr, Torsten Müller, Lana Horstmann, Uli Bieber, Roger Lewentz und Dieter Lehmann. Foto: Marie-Christin Schlüter

Beim Treffen in der Kapelle der Seniorenresidenz St. Antonius hätten neben zahlreichen Sozialdemokraten aus der Verbandsgemeinde Linz auch viele SPD-Mitglieder aus den anderen SPD-Ortsvereinen im Kreis Neuwied sowie einige Vorsitzende von Linzer Vereinen teilgenommen, heißt es. Lewentz habe in seiner Rede einen breiten thematischen Bogen gespannt. Er schilderte, was es heißt, in Krisenzeiten politische Verantwortung zu übernehmen, und rief dazu auf, die Demokratie in Deutschland aktiv zu verteidigen. Auch lokale Themen kamen nicht zu kurz, allen voran Fördermittel für die Linzer Altstadt durch das Land.

Anschlussförderung vom Land notwendig

Dieter Lehmann, der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Linz, ergriff anschließend das Wort und erklärte, wie wichtig die Förderung „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ sei, die Roger Lewentz vor zehn Jahren als Innenminister bewilligt hatte. Lehmann betonte, dass nach den 6,5 Millionen Euro für Linz eine Anschlussförderung dringend erforderlich sei. Der Linzer Stadtbürgermeister Hans-Georg Faust stimmte dem zu und führte aus, wie Linz sich durch die Förderung in den vergangenen zehn Jahren weiterentwickelt hat.

Grußworte überbrachten auch Michael Mahlert, der Erste Beigeordnete des Kreises Neuwied, und Martin Diedenhofen, der als Bundestagsabgeordneter die politische Großwetterlage in Berlin schilderte. Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann konnte schließlich berichten, welche Fördermittel das Land derzeit für die Stadt Linz und in der Region aufwendet.

Guter Start ins Wahljahr

Organisiert wurde der Empfang von der Vorsitzenden der Dattenberger SPD, Renate Pepper, und Florian Augst, stellvertretender Vorsitzender der SPD Linz. „Mit diesem Neujahrsempfang ist uns ein sehr guter Start ins Wahljahr 2024 gelungen“, bilanzierte Uli Bieber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Linz, abschließend.