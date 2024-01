Kleinkind auf der Rückbank: Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsfahrt durch Torney

ARCHIV – Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Am Mittwoch gegen 16 Uhr wollte eine Besatzung der Polizeiinspektion Neuwied eine Verkehrskontrolle im Neuwieder Stadtteil Torney durchführen. Doch dieser entzog sich ein grauer BMW Kombi: Er beschleunige stark und raste in rasanter Fahrweise davon, so die Polizei. Was folgte, war eine Verfolgungsfahrt durch Torney. Mehrfach konnte sich der BMW aus dem Sichtfeld der Beamten entfernen, schlussendlich wurde er jedoch angehalten.

In dem Auto befand sich neben dem Fahrer ein Kleinkind auf der Rückbank. Bei dem Fahrzeugführer, einem Wiederholungstäter ohne Fahrerlaubnis, konnten die Polizisten Hinweise auf einen akuten Alkohol- und Betäubungsmittelmissbrauch feststellen. Der Fahndungserfolg ist insbesondere zwei unabhängigen Zeuginnen zuzuschreiben, die die Beamten auf die Fluchtrichtung des BMW aufmerksam machten, betont die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Personen, die Angaben zur rasanten Fahrweise machen können oder gegebenenfalls durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden: Tel. 02631/8780.