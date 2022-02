Erpel soll seine Einnahmesituation verbessern. Das fordert die Kommunalaufsicht beim Kreis von der klammen Gemeinde, die in den vergangenen Jahren den Haushaltsausgleich nicht erreicht hat. Der Gemeinderat diskutierte in der vergangenen Sitzung, ob die Gemeinde deshalb die Grundsteuer B erhöhen soll. Nach heftiger Diskussion entschied das Gremium mehrheitlich, das Thema zurück in die Fraktionen zu verweisen.