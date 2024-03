Plus Dierdorf-Wienau Kläranlage Dierdorf-Wienau schlägt Alarm: „Pumpenkiller“ verstopfen regelmäßig Abwasserpumpen Von Daniel Dresen i Die Kläranlage in Dierdorf-Wienau ist die größte der VG Dierdorf. Hier werden pro Jahr 1,2 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt und in den Holzbach abgeleitet. Foto: Daniel Dresen In der VG Dierdorf werden allzu häufig Feuchttücher nicht in der schwarzen Tonne, sondern im Klo entsorgt. Die „Pumpenkiller“ bereiten dem Team der Kläranlage Dierdorf-Wienau unnötige Mehrarbeit. Die Kosten dafür trägt der Steuerzahler. Lesezeit: 3 Minuten

Die Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf sah sich jüngst gezwungen auf der Titelseite ihres Mitteilungsblatts, einen Appell an den gesunden Menschenverstand seiner 11.200 Einwohner zu richten. Der Grund: Immer wieder sorgen in der Toilette entsorgte Feuchttücher dafür, dass Pumpen in Abwasserpumpstationen, die das Schmutzwasser aus der Kanalisation in die Kläranlage fördern, verstopfen. ...