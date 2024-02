Plus Puderbach Kita Puderbach: Wasserschaden bleibt Mysterium Viele Möbel sind aufgebaut, Spielecken eingerichtet und Küchengeräte angeschlossen: Im Obergeschoss der neuen Kita in Puderbach sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen, bevor die Kinderbetreuung hier losgehen kann. Eigentlich bezugsfertig sah auch das Untergeschoss der neuen Kita aus, bis ein größerer Wasserschaden kurz vor Weihnachten entdeckt wurde: ein großer Schock. Von Lars Tenorth

Nun röhren beim Ortstermin die Trocknungsgeräte, überall sind Löcher und Leitungen zu sehen – im Gegensatz zum Obergeschoss ein riesiger Kontrast. Die Verwaltung gewährt der RZ Einblicke in die Puderbacher Kita „Zum Mauseberg“ und zeigt genau auf, was in den vergangenen Wochen hier alles passiert ist und was die nächsten ...