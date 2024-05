Plus Asbach

Keine neuen Fahrzeuge für die Feuerwehr: Warum die VG Asbach ihre Investitionen zurückstellt

Von Daniel Rühle

i Feuerwehr der VG Asbach erklärt sich bereit zur zeitlichen Streckung der Neubeschaffungen. Foto: dpa/Holger Hollemann

„Beispiellos“ und „noch nie da gewesen“ – damit beschrieb Bürgermeister Michael Christ in der jüngsten Sitzung des Asbacher Verbandsgemeinderats die anstehenden Investitionen in die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG). Damit meinte er keineswegs, dass man so viel Geld ausgebe, sondern eher, dass man die Neubeschaffung von Fahrzeugen in den meisten Fällen um fünf Jahre nach hinten verschieben muss. Wieso?