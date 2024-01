Nach den Ferien ist vor den Ferien: Wer die Vorfreude auf die freie Zeit im Frühjahr, Sommer und Herbst steigern möchte, findet beim städtischen Kinder- und Jugendbüro (Kijub) Neuwied eine große Auswahl an Ferien- und Freizeitangeboten – das verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung. Seit dieser Woche können Eltern ihren Kindern Plätze in den beliebten Ferienfreizeiten buchen.