Plus Linz/Dattenberg Kein Licht in der dunklen Jahreszeit? Syna erklärt Verzögerungen bei Reparatur von Straßenlampen in Linz Gibt es derzeit und bereits seit Längerem Probleme mit der Straßenbeleuchtung im Bereich Linz und Dattenberg? Wenn man einem Hinweisgeber glaubt, der sich an unsere Zeitung gewendet hat, dann schon. Und das gerade in der dunklen Jahreszeit. Von Daniel Rühle

Wie der Hinweisgeber der RZ schreibt, seien in der Ortslage Linz und auch in Dattenberg bereits seit Längerem mehrere Straßenlaternen defekt. Entweder flackerten sie, oder seien ganz aus. Betroffen seien etwa der Hangweg, der Grüne Weg, die Beethovenstraße in Linz oder „Auf der Gasse“ in Dattenberg. Außerdem seien Lampen im ...