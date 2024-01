Katastrophenschutz wird weiter ausgebaut: 160 neue Sirenen für den Landkreis Neuwied

Zusammen mit Vertretern aus Kommunalpolitik und Kreisverwaltung ließen sich Landrat Achim Hallerbach und Martin Jung von BKI Holger Kurz das neue Sirenenwarnsystem erläutern. Foto: Kreisverwaltung Neuwied/Martin Boden

Zum Schutz der Allgemeinheit setzt der Landkreis Neuwied auch auf ein modernes, elektronisches Sirenensystem. Vor dem Fachausschuss erläuterte Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur (BKI) Holger Kurz die Details. Dabei wurde deutlich: Auch Klassik kann zeitgemäß sein. „Die klassischen Warnsysteme über Sirenenalarm sind zum Schutz unserer Bevölkerung unerlässlich – spätestens seit der Flutkatastrophe an der Ahr ist diese Erkenntnis eine traurige Gewissheit. Unser Landkreis Neuwied ist vorbereitet“, betont Landrat Achim Hallerbach in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Flächendeckend Warnung

Der Landrat geht mit seinen Experten von insgesamt rund 160 benötigten neuen Sirenenanlagen im gesamten Kreisgebiet aus, die zum Teil bereits montiert sind oder im Laufe der nächsten Jahre installiert werden müssen, um eine annähernd flächendeckende Warnung der Bevölkerung in den Ortschaften zu gewährleisten. Aufgrund ihres höheren Risikos, insbesondere von Überflutungen, erfolgt die Platzierung zunächst in den Flusstälern von Rhein, Wied, Holzbach und Saynbach. Insgesamt nimmt hierfür der Landkreis in den nächsten Jahren circa 3,5 Millionen Euro in die Hand. Land und Bund fördern die Errichtung dieser neuen Sirenenanlagen im ersten Schritt, aber weitere Fördermaßnahmen seien notwendig, um ein dichtes Warnnetz zu bekommen, so der Kreis.

Sobald alle Sirenen aus der ersten Runde aufgebaut sind, wird der Landkreis nochmals intensiv die Bevölkerung über die Sirenensignale informieren. Wir wollen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Landrat Achim Hallerbach

Die ersten neuen Dachsirenen wurden bereits in Datzeroth, Neustadt, Puderbach und Leutesdorf angebracht. Weitere Anlagen sind zudem in Waldbreitbach, Rheinbreitbach, Linz und an der Neuwieder Feuerwache errichtet worden. Erfolgt ist ebenfalls die Installierung der ersten fünf frei stehenden Mastanlagen in Roßbach, Altwied und Neustadt.

In dieser Woche würden weitere Anlagen in Bad Hönningen, Isenburg und Niederbreitbach errichtet, so der Kreis weiter. „Die weiteren Sirenen werden nun fortlaufend installiert. Der Kreis hat hierzu im Haushalt 2024 Mittel von 500.000 Euro für den weiteren Ausbau des Sirenennetzes eingestellt“, unterstreicht Landrat Achim Hallerbach. Parallel wird aktuell ein Steuer- und Überwachungssystem für die Sirenen aufgebaut, mit denen diese zum einen ausgelöst, und zum anderen jederzeit sämtliche Betriebszustände der einzelnen Anlagen angezeigt werden.

Digitales Alarmierungsnetz

Die Sirenen sind weiterhin so vorgerüstet, dass diese später auch über das digitale Behördenfunknetz (TETRA) und auch über das sich ebenfalls im Aufbau befindliche digitale Alarmierungsnetz Rheinland-Pfalz ausgelöst werden können. Mit dem Aufbau des Sirenennetzes werde das modulare Warnnetz, auch Warnmittelmix genannt, um eine wichtige Säule ergänzt, betont die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung. Mit Warn-Apps, Radio oder auch durch Lautsprecherdurchsagen gebe es darüber hinaus weitere Instrumente zum Bevölkerungsschutz. „Sobald alle Sirenen aus der ersten Runde aufgebaut sind, wird der Landkreis nochmals intensiv die Bevölkerung über die Sirenensignale informieren. Wir wollen für alle Eventualitäten gerüstet sein“, erklärt Landrat Hallerbach.