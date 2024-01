Kandidatenliste für Kommunalwahl steht: „Kapitän“ Martin Lerbs führt die Waldbreitbacher CDU an

Ortsbürgermeister Martin Lerbs führt die 16-köpfige Kandidatenliste der CDU-Waldbreitbach für die Gemeinderatswahl am 9. Juni an. Das beschlossen die Christdemokraten einstimmig auf ihrer Mitgliederversammlung.

Mit diesen Kandidaten bestreitet die Waldbreitbacher CDU den Kommunalwahlkampf. Foto: Frank Tullius

„Die Bilanz unseres Ortsbürgermeisters kann sich mehr als sehen lassen. Daher bin ich froh, dass er für eine weitere Kandidatur und Amtszeit zur Verfügung steht und unser gewähltes Team als Kapitän anführt. Das einstimmige Votum unserer Mitglieder bestätigt die gute Auswahl und Zusammensetzung unseres Teams. Für mich war es wichtig, dass unser Team die Bürgerinnen und Bürger, die Vereine, die Gewerbetreibenden und alle Ortsteile unserer Ortsgemeinde repräsentiert. Dabei ging es mir und uns nie um das Parteibuch. Auf unserer Liste finden sich daher auch einige Nichtparteimitglieder, die bereit sind, Verantwortung für die Ortsgemeinde zu übernehmen“, sagte der Vorsitzende Pierre Fischer.

Gemeinsam mit „Herzblut“

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Guido Eulenbach, ergänzte: ,,Unser Team für Waldbreitbach kann sich sehen lassen. Es werden nahezu alle Vereine in Waldbreitbach mit diesem Vorschlag repräsentiert.“

„Waldbreitbach gemeinsam mit Ihnen und mit viel Herzblut voranbringen“, gab Lerbs das Motto aus. Als Schwerpunkte der nächsten Jahre nannte der Erste Beigeordnete Viktor Schicker den Bau des neuen Kindergartens, die Ansiedlung von jungen Familien und Gewerbetreibenden sowie die Förderung des Vereinslebens.

„Durch unsere Mitmachaktion 'Dein Waldbreitbach. Deine Ideen.' wurden in den letzten beiden Jahren zahlreiche tolle Ideen an uns übermittelt. Daher werden wir nicht mit einem klassischen Wahlprogramm, sondern mit einem Bürgerprogramm in den Wahlkampf gehen. Ein Programm von Bürgerinnen und Bürger für Bürgerinnen und Bürger, dass viele der tollen Ideen unserer Mitmachaktion beinhaltet. Dieses Programm werden wir Anfang 2024 vorstellen“, so der stellvertretende Vorsitzende Christoph Scheid abschließend.