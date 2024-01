Kandidatenliste für Kommunalwahl steht: Christdemokraten im Landkreis Neuwied stellen sich

Haben ihre Kreistagsliste für die Kommunalwahl aufgestellt und blicken zuversichtlich auf den Sommer: die Christdemokraten im Landkreis Neuwied. Foto: Dietmar Walter

Mit einem engagierten Team von Kandidaten gehe die CDU optimistisch in den Wahlkampf, um auch in Zukunft eine verantwortungsvolle und bürgernahe Politik im Landkreis Neuwied zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kreistagsliste, bestehend aus Vertretern aller Generationen und aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, spiegele die Vielfalt des Landkreises Neuwied wider, so der Kreisverband in seinem Schreiben weiter. Gemeinsam wollen die Kandidaten für die Anliegen sowie Interessen der Bürger einsetzen und den Landkreis weiter voranbringen, heißt es. Denn von der Kommunalpolitik würden auch in Zukunft konkrete Lösungen für die Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Umweltschutz und Soziales erwartet.

Der Vorsitzende der CDU im Landkreis Neuwied, Jan Petry, äußerte sich begeistert über die breite Unterstützung bei der Aufstellung der Kreistagsliste: „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten vereinen ein hohes Maß an Fachkompetenz, Erfahrung und Leidenschaft für unsere Region. Mit ihrem Engagement werden sie im Kreistag dafür sorgen, dass die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen und der Landkreis Neuwied weiterhin ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.“

Michael Christ führt

Die Liste führt der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach, Michael Christ, an – gefolgt von Jan Petry, dem aus Neuwied stammenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes. Auf den weiteren Plätzen finden sich Detlef Nonnen, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Linz, Martin Buchholz, Ortsbürgermeister der Gemeinde Windhagen, Jan Einig, Oberbürgermeister der Stadt Neuwied, Viktor Schicker, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Markus Fischer, Ortsbürgermeister der Gemeinde Bruchhausen, Hans-Dieter Spohr, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Dierdorf, Desiree Schwarz-Hofenbitzer aus Rheinbrohl sowie Sebastian Müller aus Niederhofen. Die Plätze elf und zwölf wurden für die Senioren Union und die Junge Union reserviert, die mit Bürgermeister a dato Reiner Kilgen aus Neuwied und dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Pierre Fischer, ihre jeweiligen Kreisvorsitzenden vorgeschlagen haben. Die Neuwieder Christdemokraten haben auch jenseits der Parteigrenzen Mitstreiter gefunden, die sich im Kreistag für die Belange der Bürger einsetzen wollen: mit Jan Ermtraud (Rheinbrohl), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, und Peter Jung (Hardert), dem Bürgermeister der Stadt Neuwied, kandidieren zwei Kommunalpolitiker auf den Plätzen 13 und 14 der Liste.

So blickt die CDU im Landkreis Neuwied zuversichtlich auf die Kommunalwahl im Juni 2024. Das Ziel ist, eine starke Vertretung im Kreistag zu erreichen, um die Zukunft des Landkreises gemeinsam mit den Bürgern aktiv gestalten zu können.