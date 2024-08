Plus Kreis Neuwied Kampfkandidatur in der Neuwieder CDU um Direktmandat für Bundestag: Demuth fordert Rüddel heraus Ralf Grün , Daniel Pirker Von Markus Kratzer Am 22. November wird sich nach derzeitigem Stand entscheiden, mit wem die CDU im Wahlkreis Neuwied, zu dem die Kreise Neuwied und Altenkirchen gehören, ins Rennen um das Direktmandat für den Bundestag geht. Bevor sich jedoch die Delegierten beider Kreisverbände auf einen gemeinsamen Kandidaten festlegen, soll es in Neuwied noch einen internen Abstimmungsprozess geben. Denn seit Kurzem steht fest, dass mit Erwin Rüddel und Ellen Demuth zwei Bewerber um die Nominierung kämpfen. Lesezeit: 4 Minuten

Laut CDU-Kreisvorsitzendem Jan Petry will man möglichst mit einer Person in die Wahlversammlung im November gehen. Dort wirbt dann mit 28-jährigen Justus Brühl auch der Altenkirchener Kandidat um die Gunst der Delegierten. Letzterer hofft dann genauso wie seine Mitbewerber auf einen fairen Nominierungsprozess. „Die Partei muss letztlich entscheiden, wer am ...