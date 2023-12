Ein Unkeler wird am kommenden Samstag in seiner Heimatstadt im Ring stehen. Cafer Bal ist amtierender Weltmeister im Kickboxen und will seinen Titel im Center Forum verteidigen. Die Halle verwandelt sich am 16. Dezember somit in eine Kampfsportarena, wenn der IKBO-Verband (International Kick Boxing Organisation) hier 38 Amateurkämpfe im Kickboxen und Boxen ausrichtet.