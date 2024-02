Plus Waldbreitbach Kabarettistin Birgit Süss im Hotel Zur Post in Waldbreitbach: Streifzug durch die Gedankenwelt eines „Fossils“ Birgit Süss, Sonderpreisträgerin des Deutschen Kabarettpreises 2022, gastierte am Sonntagabend auf der Kleinkunstbühne des Hotels Zur Post in Waldbreitbach. Mit ihrem Programm „Das Graue vom Himmel“ begeisterte sie das Publikum. Von Charley Burke

Im familiären Ambiente der Kleinkunstbühne im Hotel Zur Post in Waldbreitbach hat die schwäbische Kabarettistin Birgit Süss am Sonntagabend ihr neustes Programm „Das Graue vom Himmel“ präsentiert. „Wir stellen euch etwas vor, was wir auf der Bühne leider viel zu selten sehen – eine Frau“, moderierte Odette Freytag, Teil der ...