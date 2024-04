Plus Neuwied Junges Schlosstheater Neuwied: Wo der Nachwuchs auf der Bühne glänzt Von Rainer Claaßen i Auch die Polizei ist nicht in der Lage, Ordnung in das Chaos bei Familie Glock-Schlag zu bringen (von links nach rechts): Mareike Haas, Meret Runkel, John Paul Roßmy, Lenia Pawellek, Doris Plenert und Philipp Feld. Fotos: Rainer Claaßen, Fotolia/Blanca Foto: Rainer Claaßen Im Herbst hat die Landesbühne Rheinland-Pfalz das „Junge Ensemble“ gegründet – eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die am Theater eine professionelle Bühnenausbildung erhalten. Zu dem Projekt gehören auch Stücke, die gemeinsam mit Profidarstellern im Jungen Schlosstheater aufgeführt werden. Das erste davon, „Zuhause Mokupoku“ feierte am Wochenende Premiere. Lesezeit: 3 Minuten

Sowohl am Samstag- als auch am Sonntagnachmittag war der Saal gut gefüllt – unter den Besuchern waren natürlich jeweils auch die Familien der insgesamt vier Nachwuchsdarstellerinnen aus der Region, die ihre Feuertaufe zu bestehen hatten – was ihnen durchweg gut gelungen ist. Das hatte sich schon bei den Proben abgezeichnet ...