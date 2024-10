Er will die gesamte VG Rengsdorf-Waldbreitbach im Blick halten: Pierre Fischer (CDU), seit 2023 Erster Beigeordneter der VG, will als Bürgermeisterkandidat im Jahr 2025 zur Wahl antreten, um zum 01.01.2026 Nachfolger von Hans-Werner Breithausen (SPD) zu werden. Zum Fototermin ging es für den Waldbreitbacher hoch auf die Aussichtsplattform des früheren Wasserturms in Kurtscheid. Foto: Daniel Dresen