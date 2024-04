Plus Linz

Junge Fachkräfte fit für Deutschland machen: Linzer lehrte in Indien die deutsche Sprache

Von Sabine Nitsch

Peter Gillrath friert im Moment. „Es dauert, bis ich mich nach mehr als zehn Wochen im tropischen Klima wieder an die Temperaturen in Linz gewöhne“, sagt er lachend und rückt die Strickjacke etwas zurecht. Gillrath (68) war in Kozhikode (Calicut) im Süden von Indien im Bundesstaat Kerala. Aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um mit jungen Indern, die in Deutschland in der Krankenpflege arbeiten wollen, deutsch zu pauken.