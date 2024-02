Jugendhilfe im Kreis Neuwied: Mehr Aufgaben, höhere Kosten, weniger Zuschüsse

47,6 Millionen Euro gibt der Kreis Neuwied 2024 für die Jugendhilfe im Kreis aus. Hinzu kommt die Beteiligung an den Aufwendungen für das Stadtjugendamt Neuwied, sodass der Gesamtaufwand für Jugendhilfe bei 72,3 Millionen Euro liegt. Das Ausmaß der Ausgaben für Pflichtaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wurde in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich.

Größter Posten sind die Personalkosten für Kindertagesstätten, die der Kreis übernehmen musste. Diese machen mittlerweile 58 Prozent des gesamten Jugendhilfeetats aus. Dazu sagte Landrat Achim Hallerbach: „Das neue Kita-Gesetz an sich ist schon schlecht. Aber es ist ein Unding, dass die aus dem neuen Kindertagesstätten-Gesetz resultierende Rahmenvereinbarungen, mit denen die Beteiligung der Freien Träger von Kindertagesstätten an den Personal und Sachkosten geregelt werden sollen, nach wie vor nicht in trockenen Tüchern ist.“

Daneben machen die Hilfen zur Erziehung mit rund 14 Millionen Euro und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit rund 2 Millionen Euro einen Batzen des Jugendhilfeetats aus. „Alle Jugendämter verzeichnen einen wachsenden Hilfebedarf, dieser Entwicklung kann sich auch der Landkreis Neuwied nicht entziehen“, erklärt Kreisjugendamtsleiter Jürgen Ulrich.

350 Fälle der Kindesgefährdung

Erkennbar sei, dass in einem sehr hohen Ausmaß auch Hilfen im Nachgang zu Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung erforderlich sind oder Eltern angeboten werden. Anfang Dezember 2023 hatte die Zahl der Hinweise auf eine Gefährdung des Kindeswohls, die durch die Fachkräfte des Kreisjugendamtes bearbeitet wurden, bereits das Vorjahresniveau von 350 Gefährdungsfällen erreicht. In etwa zwei Drittel der Fälle ist ein Hilfsangebot erforderlich, erläuterte Uwe Kukla, Leiter der Sozialen Dienste des Kreisjugendamts.

Kreisjugendamtsleiter Ulrich ging auf die Beteiligung des Landes an einzelnen Hilfen ein. Unter anderem hat sich das Land Rheinland-Pfalz bis 2002 mit 25 Prozent an den Nettoaufwendungen für Hilfen zur Erziehung beteiligt. Diese Beteiligung wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgefahren. Zugleich begrenzte die Landesregierung die zur Verfügung gestellten Mittel, sodass die Beteiligung des Landes mittlerweile auf acht Prozent des entstehenden Aufwands zurückgegangen ist.

Systemschaden nur schwer zu reparieren

Im Bereich der Schulsozialarbeit verfügt der Kreis Neuwied mittlerweile über ein nahezu flächendeckendes Angebot. Das Land beteiligt sich auch hier an den Personalkosten bestimmter Stellen für Schulsozialarbeit nur mit einem Festbetrag. Der ist allerdings seit mehr als 20 Jahren auf unverändertem Niveau. Auch hier deckt der Landeszuschuss einen immer geringer werdenden Anteil des Aufwands ab, der den Kommunen entsteht – bei gleichzeitig konstant steigendem Bedarf.

„Grundsätzlich ist das Land verpflichtet, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie den von ihnen zu erfüllenden Aufgaben gerecht werden können. Das ist bereits seit Langem nicht mehr gewährleistet“, warnt Landrat Hallerbach. Die Entwicklung eines stetig wachsenden Aufgabenvolumens führe irgendwann unweigerlich zu einem gravierenden Systemschaden, der nur schwer zu reparieren sei.