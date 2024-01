Plus Leutesdorf Jugendherberge in Leutesdorf verzeichnet Rekord: Mehr als 30 000 Übernachtungen gezählt Akteure ziehen eine positive Zwischenbilanz seit der Eröffnung. Es gab damals 13 verschiedene Planungsvarianten. Von Simone Schwamborn

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vermelden für 2023 ein Plus an Übernachtungen von 14,34 Prozent. Zu der Gesamtübernachtungszahl hat auch die Jugendherberge Kloster Leutesdorf beigetragen. Diese hat in 2023 eine für das Haus bislang nicht erreichte Rekordübernachtungszahl von 30.363 erreicht. Jacob Gedlitz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und ...