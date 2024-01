Plus Neuwied Jetzt geht's los: Umgestaltung der Neuwieder Schloßstraße beginnt am Montag Mehr Grün und ausreichend Platz für Fußgänger und Radfahrer: Die Schloßstraße in Neuwied bekommt ein neues Gesicht. Rund zwei Jahre sollen die Bauarbeiten dauern. Die Stadt verspricht sich eine deutliche Aufwertung der Innenstadt. Von Hilko Röttgers

Die Halteverbotsschilder stehen schon – ein sicheres Zeichen dafür, dass die Neugestaltung der Neuwieder Schloßstraße unmittelbar bevorsteht. Am Wochenende soll die Baustelle eingerichtet werden, bevor am Montag, 22. Januar, die Arbeiten mit dem Abfräsen der Fahrbahnoberfläche so richtig losgehen. Für die Bauarbeiten, die in vier Abschnitten erfolgen, sind Vollsperrungen für den ...