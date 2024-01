Fotovoltaikanlage, Baumbestattung und Schutzhütte: Während in Niederwambach bis zur Kommunalwahl im Juni noch einige Planungen abgeschlossen werden sollen, geht es in Woldert dagegen in der ersten Jahreshälfte 2024 ruhiger zu. In Niederhofen ist in diesem Jahr ein gemeinschaftliches Vorhaben am Bürgerhaus angedacht.