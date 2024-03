Plus Waldbreitbach In Würde NS-Opfern gedenken: Stolpersteine für Waldbreitbach? Von Daniel Dresen i Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Das Projekt gilt als das größte dezentrale Denkmal der Welt. Aktuell setzt sich die Ortsgemeinde Waldbreitbach mit dem Thema auseinander. Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel Lesezeit: 4 Minuten Nach einer E-Mail aus den USA beschäftigt sich die Verwaltungsspitze der Ortsgemeinde Waldbreitbach aktuell mit dem Thema Stolpersteine. Doch bevor Waldbreitbach Teil des weltweit größten dezentralen Denkmals werden kann, müssen noch etliche Fragen geklärt werden.

Zehn mal zehn Zentimeter große Steinquader mit einer beschrifteten Messingplatte erinnern seit 1992 auf Bürgersteigen und Plätzen in Deutschland an die Opfer des Nationalsozialismus. Der erste Stolperstein wurde damals in Köln verlegt, im Mai dieses Jahres war es in Nürnberg Nummer 100.000. Das Projekt von Künstler Gunter Demnig gilt mittlerweile ...