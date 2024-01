Plus Neuwied Im Kampf für den Frieden: Ein Israeli und ein Palästinenser im Gespräch „Frieden in Israel und Palästina – eine Utopie?“ Über diese Frage haben der ehemalige israelische Soldat Rotem Levin und Osama Iliwat aus Palästina mit interessierten Besuchern am Donnerstagabend im Friedrich-Spee-Haus in Neuwied diskutiert. Organisiert wurde der Abend vom Arbeitskreis Palästina der Lokalen Agenda 21 sowie vom Deutsch-Israelischen-Freundeskreis Neuwied. Von Lara Kempf

Bereits seit drei Monaten sind die beiden Männer mit ihrer Initiative "Combatants for Peace" in Deutschland unterwegs und halten Vorträge in Schulen, Universitäten und Kirchen. "Combatants for Peace" ist ein Zusammenschluss von Israelis und Palästinensern, der sich mit einem gewaltlosen Widerstand für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts einsetzt. Levin wuchs mit ...