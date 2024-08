Plus Kreis Neuwied Husten und Halsschmerzen machen keine Ferien: Woran die Menschen im Kreis Neuwied leiden Von Rainer Claaßen i Im Landesschnitt wirken sich laut DAK Atemwegserkrankungen am stärksten aus. Im Kreis Neuwied liegen jedoch psychische Erkrankungen auf dem ersten Platz. Foto: dpa/Philip Dulian Der Krankenstand im Kreis Neuwied ist hoch. Das belegen Zahlen der DAK. Die RZ hat sich in den Praxen umgehört. Lesezeit: 3 Minuten

Regelmäßig erheben die Krankenkassen Statistiken zu gemeldeten Erkrankungen. Aktuell sind die Zahlen nicht erfreulich. In einer Pressemeldung der DAK heißt es: „Der Krankenstand in Rheinland-Pfalz verharrt im ersten Halbjahr 2024 auf hohem Niveau. Er lag in den ersten sechs Monaten bei 6,0 Prozent und entspricht damit dem Rekordwert des Vorjahres. ...