Hochwasser im Kreis Neuwied: Scheitelpunkt für Samstagvormittag erwartet

Der Rhein führt so viel Wasser, dass er im Kreis Neuwied bereits hier und da über die Ufer getreten ist. Der Höchststand wird am Wochenende erreicht.

Die Rheinwiesen in Bad Hönningen stehen bereits unter Wasser. Foto: Hilmar Syllwasschy

Die Menschen im Kreis Neuwied sind natürlich ganz andere Hochwasser gewohnt als in diesen Tagen, aber dass der Rhein ungewöhnlich viel Wasser trägt, fällt vielen auf. Hier und da tritt der Fluss auch über die Ufer, wie man auf diesem Foto sehen kann, das unser Leser Hilmar Syllwasschy in Bad Hönningen gemacht hat, wo die Rheinwiesen unter Wasser stehen.

Ein wirklicher Grund zu Beunruhigung ist das nicht: Am Freitag um 13.30 Uhr stand das Wasser am Pegel Neuwied bei 6,46 Metern, der Höchststand wird am Samstagvormittag erreicht. Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz zufolge könnte dieser dann bei rund 6,60 Metern liegen, bevor sich die Lage wieder entspannt. Das würde im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers liegen.

Erst Mitte November hatte es ein Hochwasser gegeben, damals lag der Scheitelpunkt am Pegel Neuwied bei 6,33 Metern.