Hochwasser am Rhein erreicht am Freitag seinen Höchststand: B 42 bleibt über das Wochenende weiter gesperrt

Das Hochwasser am Rhein hat am Freitagnachmittag seinen Höchststand erreicht. Bei einem Pegel von 7,49 Metern in Andernach kam es im Bereich Linz bereits am Morgen zur Überflutung und weiträumigen Sperrung der Bundesstraße 42. Doch für die Feuerwehren verlief dieses „normale“ Hochwasser entspannt, war doch die Prognose von fast 8 Metern immer weiter nach unten korrigiert worden.