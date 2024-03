Plus Neuwied

Hochkarätiger Gast: Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht beim Bürgerempfang der Neuwieder SPD

Von Rainer Claaßen

i Passend zur Farbe der Partei hatte sich Ministerpräsidenten Malu Dreyer beim Empfang der Neuwieder SPD für ein rotes Outfit entschieden. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Etwas mehr als 200 Plätze haben die ehrenamtlichen Helfer an den Tischen der Aula der Landesblindenschule in Feldkirchen vorbereitet – und keiner davon blieb leer, als dort am Sonntagvormittag der Bürgerempfang der SPD stattfand. Der große Andrang hing auch damit zusammen, dass als Hauptrednerin die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, zu Gast war.