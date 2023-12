Asbach

Historischen Grund im Asbacher Land aufgeforstet: 30 Realschüler sind mit Eifer dabei

Gerade im Vorderen Westerwald, wo die Niederschläge in der Vegetationszeit für die Fichtenbestände in den vergangenen Jahrzehnten gerade so ausreichend erschienen, schlugen die Folgen des Klimawandels zu. Die Trockenperioden mit hochsommerlichen Temperaturen ohne Regen begünstigten die Vermehrung des Borkenkäfers und führten zu einem flächigen Absterben der Fichtenwälder in dieser Region.