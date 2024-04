Plus Windhagen Hippotherapie in Windhagen: Wie Pferde bei Multipler Sklerose helfen können Von Simone Schwamborn i Patientin Gisela Biernacki sitzt auf der Fjordstute Lilia, neben ihr geht die Hippotherapeutin Andrea Adam, am Langzügel hinter dem Pferd geht die Pferdeführerin Luca Begas, die im Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg den Bundesfreiwilligendienst absolviert hat. Foto: Thomas Rubel Die Freizeit auf dem Rücken eines Pferdes zu verbringen, ist für viele ein Hobby. Pferde werden aber auch in der Therapie eingesetzt. Die pferdgestützte Physiotherapie nennt man Hippotherapie. Mit einer Studie, an der sich unter anderem das Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg in Windhagen beteiligt, erhofft sich die Studienleitung weitere Erkenntnisse, die der Behandlung der Symptome von Multipler Sklerose (MS) dienen. Lesezeit: 3 Minuten

Die neue Studie „MS Hippo II“ knüpft an die erste bereits erfolgreich durchgeführte Studie „MS Hippo“ zur Wirksamkeit der Hippotherapie auf die Symptome der MS an. Die neue Studie startete am 1. Januar. An ihr nehmen insgesamt 140 MS-Patienten in bundesweit sieben angegliederten Studienzentren teil. Die Probanden sind in Interventionsgruppen und ...