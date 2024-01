Plus Rengsdorf Hiobsbotschaft aus Rengsdorf: Dr. Nolden schließt seine Praxis – Rund 1200 Patienten bald ohne Hausarzt Es ist ein Schock für die gesamte Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach: Hausarzt Dr. Wolfgang Nolden wird seine Praxis nach 25 Jahren in wenigen Wochen schließen. Im Gespräch mit der RZ nennt der 66-Jährige seine Beweggründe. Die Lokalpolitik schlägt derweil Alarm: Zwei Fraktionen im Verbandsgemeinderat befürchten in den kommenden Jahren eine Zuspitzung der medizinischen Unterversorgung auf dem Land. Von Daniel Dresen

Die Hausarztpraxis von Dr. Wolfgang Nolden in Rengsdorf schließt zum 31. März dieses Jahres – und rund 1200 Patienten verlieren in wenigen Wochen ihren Hausarzt. Seit 25 Jahren praktiziert der Allgemeinmediziner in der Friedrichstraße in Rengsdorf. Im Gespräch mit der RZ erklärt Nolden, dass es mehrere Gründe gebe, warum er ...