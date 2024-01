In einem Zug an der Rheinschiene zwischen Neuwied und Koblenz ist es am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr zu einem Einsatz der Bundespolizei gekommen, welcher zu einer geringfügigen Verspätung des Zuges führte. Grund war laut Angaben der Pressestelle der Bundespolizei in Trier eine hilflose Person, die Meldungen zufolge im Zug offenbar unter Einfluss von Alkohol und Drogen randaliert und uriniert habe.