Neuwied

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am frühen Mittwochmorgen, 16.10.2024, 00:05 Uhr bis 00:10 Uhr, flüchtete ein hochmotorisierter PKW, Marke Mercedes-Benz, Typ: AMG GLE aus der Neuwieder Innenstadt (Engerser Straße) in Richtung Rheinbrücke und anschließend in die Ortslage Weißenthurm.