Plus Roßbach

Handyreparaturservice in Roßbach: Ex-Flüchtling tut etwas gegen den Leerstand

Von Daniel Dresen

i Familie Bakhit vor ihrer Werkstatt „Handynotfall“ in Roßbach mit Ortsbürgermeister Thomas Boden. Foto: Daniel Dresen

Lesezeit: 3 Minuten

Im früheren Kaufhaus Hassbach direkt gegenüber der St. Michael-Kirche in Roßbach hat Bakhit Bakhit im Februar dieses Jahres seine Werkstatt für Smartphone- und Tabletreparaturen „Handynotfall“ eröffnet. Was zunächst unspektakulär klingt, ist in Wahrheit eine Odyssee, die in Ägypten begonnen hat.