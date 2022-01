Neuwied

Halterungsschrauben rostig: Anhänger löst sich auf B256 vom Zugfahrzeug

Ein 32 jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Lkw und Anhänger die B256 in Richtung Neuwied. Unmittelbar an der Dehnungsfuge der Brücke an der Abfahrt NR-Niederbieber / NR-Oberbieber brachen die Halterungsschrauben der Deichsel ab und der Anhänger löste sich.