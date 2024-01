Plus Neuwied Gutachten ausgewertet: Neue Erkenntnisse nach schwerem Unfall in Neuwieder Innenstadt Wie konnte es zu dem schweren Unfall in der Neuwieder Innenstadt kommen, bei dem am 28. Juni des vergangenen Jahres mehrere Menschen verletzt worden sind? Antworten auf diese Frage sucht die Staatsanwaltschaft Koblenz. Ein gutes halbes Jahr nach dem Unfall gibt es nun weitere Erkenntnisse. Von Hilko Röttgers

Bei dem Unfall war eine 27-jährige Neuwiederin etwa 100 Meter vor der Einmündung zum Hofgründchen mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos kollidiert und frontal in ein mit Betonpfeilern umrandetes Pflanzbeet gefahren. Durch die Kollision wurde ihr Auto in die Luft katapultiert. Im verkehrsberuhigten Bereich der Heddesdorfer Straße traf das ...